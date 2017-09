Dieseltyveri på Rørvik

RØRVIK: Klokka 01.00 natt til fredag ringte en mannlig lastebileier i 40-åra fra Rørvik inn til politiet for å melde om et dieseltyveri.

Fornærmede forklarte til politiet at en ung mann ikledd svart hettegenser hadde løpt avgårde med en kanne i hånda. Dette er andre natta på rad at dieseltyven har vært på ferde, og han skal til sammen ha stjålet rundt 120 liter. Lastebileieren mener å kjenne igjen tyven, og vurderer å anmelde forholdet i løpet av dagen.

– Vi hadde ikke en patrulje i nærheten, så vi rykket ikke ut til hendelsen. Lastebileieren ble i natt bedt om å heller anmelde forholdet i løpet av dagen i dag, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt.

Statens vegvesen har sendt ut en trafikkmelding om at fylkesveg 391 ved Formofoss på strekninga mellom Formofoss og Grong er stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vegen blir stengt til og med 1. oktober.

Også i dag blir det pent vær i Namdalen. Yr melder om blank sol og temperaturer opp mot 18 grader i midtre og ytre deler av Namdalen. Indre Namdal vil også få strålende sol, men temperaturer rundt 10 grader.

I dagens NA kan du lese at drikkevannet i Namsos for første gang på 16 år blir tilsatt klor for å få bukt på uønska bakterier.

Nå kjøper mange i Namsos flaskevann i butikken.

Les også at Leka søker reversering av tvangsvedtaket, og at det er rekordmange søkere på Marin jenteleir på Val.