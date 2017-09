Forebygging av dyretragedier i Nord-Trøndelag

NAMSOS: I anledning Forskningsdagene og fokus på bondens helse presenterer Nord-Trøndelag Bondelag og Mattilsynet region Midt en ny rapport; «Dyretragedier i Nord-Trøndelag: Forebygging og oppfølging, metodeutvikling og samhandling».

Arbeidet med rapporten har pågått de siste to årene. En rekke landbruksaktører har vært tilknyttet arbeidet; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, SpareBank1 SMN, Steinkjer Regnskap, Nortura MidtNorge, Tine Midt – Norge, Felleskjøpet Midt, Norsk Landbruksrådgivning NT, Nord – Trøndelag Bondelag og Mattilsynet region Midt.

Mattilsynet har bidratt med prosjektledelse. Målet med rapporten har vært å styrke aktørenes kompetanse i arbeidet med å forebygge dyretragedier.

– Vi har tro på at vi gjennom en styrket samhandling kan bidra til å redusere risikoen for dyretragedier. Aktørenes rutiner for varsling og oppføling av bekymringer for dyrevelferd er gjennomgått og revidert, og det er et mål at det skal gjennomføres regelmessige møter for å sikre tilfredsstillende oppfølging av bekymringer i etterkant av prosjektet. Vi håper også at modellen skal kunne nyttes i andre regioner, sier Borgny Kjølstad Grande leder i Nord-Trøndelag bondelag.