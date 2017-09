Kapell må opprustes

NAMSSKOGAN: Det er behov for opprusting av Bjørhusdal kapell, og rådmannen i Namsskogan innstiller på at det bevilges 140.000 kroner til formålet. Namsskogan kirkelige fellesråd har søkt kommunen om et bidrag på 180.000 kroner.

Det er behov for ny kirkeklokke, nytt ringeanlegg og avstivingsutstyr til bruk under graving. Investeringene er beregnet å koste mellom 280.000 og 300.000 kroner og blir finansiert med 60.000 kroner i innsamlede gaver og momskompensasjon, i tillegg til kommunens bidrag.