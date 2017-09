Mann fra Mosjøen vant 24 millioner på nettkasino

MOSJØEN: Et enkelt tastetrykk utløste superjackpotten på hele 2,6 millioner euro – eller i overkant av 24 millioner norske kroner. Hvilket er den største jackpot-gevinsten på over et år.

Den 45 år gamle mosjøværingen var i ferd med å logge av for å ta kvelden, men valgte å spille én siste bonusrunde før han skulle innta horisontalen i senga. Noe han ikke angrer på. Bonusrunden gjorde han nemlig til mangemillionær.

– De første minuttene slet jeg med å ta innover meg hva som hadde skjedd. Til slutt måtte jeg kontakte NordicBets kundeservice for å forsikre meg om at dette ikke bare var en drøm. Noe det ikke var, sier han.

Skal bruke pengene fornuftig

På spørsmål om hvordan han har tenkt å forvalte pengene, svarer han at han i første omgang skal kvitte seg med gjeld.

– I går byttet jeg ut min ti år gamle bil med en splitter ny BMW. Pengene skal brukes fornuftig, men noe sprell må jeg unne meg. En tur eller to til Las Vegas blir det nok. Men det er klart dette gir meg litt andre forutsetninger her i livet, sier han.

Ikke gått opp for han

Vinneren sier det ikke har gått opp for han at han plutselig er mangemillionær, og at han må bruke litt tid på å forstå hva det faktisk innebærer.

– Det er jo helt spinnvilt. Dette er jo noe alle som spiller drømmer om. Jeg skal fortsette å spille, men sjansen for at jeg innkasserer en slik gevinst en gang til er jo minimal. Jeg har vunnet mange småbeløp gjennom årene, men ikke noe som er i nærheten av dette. Men vi skal vel alle ha litt flaks her i livet, være seg om det gjelder stort eller smått, flirer han.