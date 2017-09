Mann bortvist av politiet

RØRVIK: Klokka 00.45 rykket politiet ut til en privat adresse da en mann i 20-åra nektet å forlate stedet.

Mannen ble hevet ut av huset, men forlot ikke stedet før politiet dukket opp.

– Han var beruset og uønsket på stedet. Da vi ankom fikk han pålegg om å dra heim, og det gjorde han, forteller operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt som tilføyer at det ellers har vært ei rolig natt i Namdalen.

Trafikkmeldinger og været

Yr.no har sendt ut kulingvarsel på kysten mellom Rørvik og Bodø. Det vil ellers bli oppholds og perioder med sol i Namdalen med temperaturer rundt 14 grader.

På fylkesveg 776 i Skrøyvdalen på strekninga mellom Hofles og Høylandet er det lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fylkesveg 391 på Formofoss på strekninga mellom Formofoss og Grong er stengt på grunn av vegarbeid og åpner ikke før 2. oktober, melder Statens vegvesen.

Nyheter

I dagens NA kan du lese at lensmann Svenn Ingar Viken er sjokkert over villmannskjøringa som foregår flere steder i Namsos.

Les også at forelder Birgit Romstad og Hanne Indermo engasjerer seg for å få Namsos kommune til å gjeninnføre skolefritidsordning i feriene. Nå håper de at kommunen finner plass til ordninga i budsjettet for de fire neste årene.