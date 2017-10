Håper russetida blir en dans på roser

Når årets russekull skal feire at de snart er ferdige med skolegangen, er det Stine Skog Kristiansen som har styringa. Russepresidenten har allerede rukket å gjøre seg bemerket, og det med et svært positivt fortegn. For hennes kampsak som russens øverstkommanderende i Namsos er å skape samhold.

– Jeg ønsker at flere skal synes at russetida er ei artig tid, for det er dessverre sånn at det er mange som ikke har det så bra under feiringa. Vi skal få med flere, og hele styret er enige om at dette er den viktigste saken.

– Hvordan har dere tenkt å få til ei mer inkluderende russetid?

– Vi ønsker å få til en samleplass hvor alle kan komme uansett om de er med på en buss eller ikke. I tillegg skal vi få til flere felles arrangementer.

– Hvordan vil du beskrive deg selv som sjef?

– Jeg føler at jeg har god kontroll, og at jeg ser på begge sider av en sak. Jeg er ikke kontrollerende, og ønsker å finne den beste løsninga i samarbeid med andre.

Et liv med dans

Selv går hun sisteåret med dans på Olav Duun vgs., og interessen for dansen har hun hatt lenge. Hun begynte aktivt med dans på kulturskolen som førsteklassing, og Skog Kristiansen synes at folk bør være stolt over kulturtilbudene og ressursene som finnes i byen.

– Vi har sykt flinke lærere som ser alle og er gode mot oss. Det gjør at forholdet mellom klassene også bli veldig godt. Både her på danselinja og kulturskolen er det mange dyktige folk som står på for at vi skal bli gode, sier Skog Kristiansen.

Etter inneværende skoleår er planen å gå videre med danse- karrieren – på en eller annen måte.

– Målet er å holde på med dans, og det er den vegen jeg vil gå. Om det blir som danselærer eller profesjonell danser, vet jeg ikke. Men jeg er åpen for alt, sier hun smilende.

Litt av æren for at hun nå har muligheten til å følge drømmen sin tilskriver hun nettopp kulturmiljøet i Namsos, som hun er stolt over å være en del av.

– Det er mye åpenhet og du kan holde på med det du vil. Det er et bredt tilbud og veldig mange flinke folk her, sier Skog Kristiansen.

Skape et bedre rykte

Selv om hun bor i Namsos, tilbringer hun også tid på Øyesvold i Overhalla, en plass hun har blitt veldig glad i.

– Jeg liker å være ute i naturen, og går gjerne turer i skogen når jeg er der. Men naturen i Namdalen er jo generelt veldig fin.

– Hvor synes du det er aller finest?

– Det er på Øyesvold. Det er litt utafor byen, og det er fredelig og rolig der. Der kan du virkelig få ladet batteriene.

– Og årets russekull tror du også blir et fint et?

– Jeg tror det blir bra om vi får til det vi ønsker. Jeg ønsker å få flere til å glede seg, og tror det blir veldig bra. Jeg vil at folk skal tenke at russen ikke er så «gæli», sier russepresidenten håpefullt.