Nærmer seg seriemestertittelen etter 11-0-seier

OPPDAL: Namsos reiste til Oppdal med ett mål for øye: Med seier mot tabelltoer Oppdal ville topplasseringa i 1. divisjon være så godt som sikret.

Og NIL-jentene tok kommandoen fra første spark på ballen: Til pause sto det hele 7–0 til blåtrøyene!

Da dommeren blåste for full tid kunne NIL-jentene juble for 11-0-seier – og da hadde de i tillegg bommet på et straffespark.

Med en kamp igjen å spille topper blåtrøyene nå tabellen, fem poeng foran Alvdal.

Dermed må Namsos tape sin siste kamp på heimebane mot Astor 21. oktober, samt at Alvdal må vinne i begge sine to gjenværende kamper dersom sistnevnte skal ha noen sjanse til å frata NIL seriemestertittelen.

Med tanke på at Namsos vant 8–1 mot Astor i vårsesongen, tyder imidlertid mye på at helgas kamp var avgjørende for namsosingene sin del.