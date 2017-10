Ingen skadet etter branntilløp i mølla

NAMDALSEID: Brannmeldinga kom fra politiet like etter klokka 13 mandag, og nødetater rykket ut.

- Ansatte er evakuert og det er ikke fare for spredning til andre bygg, opplyser politiet.

Tre personer ble sjekket av helsepersonell på stedet.

Hundseth Mølle AS har omsetning av kraftfor, korn, handelsgjødsel, såvarer og plantevernmidler som sin hovedvirksomhet.

Bedriften ligger ved Fv 17 på Storåsen industriområde i Namdalseid kommune og er en del av Norgesfôrkjeden.

Bedriften sysselsetter i dag 12 ansatte.

Hundseth Mølle AS er et heleid datterselskap av Strand Unikorn-konsernet med hovedkontor i Moelv. Konsernet omsetter for ca MRD 1,63 og har rundt 150 ansatte, ifølge selskapets hjemmeside.