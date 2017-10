Kjerkol blir Aps helsetopp

OSLO: Ingvild Kjerkol fra Stjørdal blir Arbeiderpartiets fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen.

Det melder Dagbladet og VG.

Hun blir dermed partiets fremste helsepolitiker i Stortinget - noe som i neste omgang kan gjøre henne til storfavoritt som helseminister.

Fortsetter i helse

Kjerkol satt i samme komité den andre halvdelen av forrige stortingsperiode.

– Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe blir et sterkt lag. Representantene har en viktig jobb og skal kjempe for gjennomslag for Aps politikk, som rettferdig fordeling og et tryggere arbeidsliv. Med den nye parlamentariske situasjonen der Frp og Høyre-regjeringen ikke lengre har en samarbeidsavtale å lene seg på, byr det seg nye muligheter for å få gjennomført god Ap-politikk, sier partisekretær Kjersti Stenseng ifølge NTB.

Fra tidligere er det kjent at sørtrøndertopp Trond Giske blir Aps fraksjonsleder i finanskomiteen.

Grande i arbeid- og sosial

Aps andre nordtrønderske stortingsrepresentant Arild Grande skal sitte i arbeids- og sosialkomiteen.

– Arbeid til alle og et arbeidsliv for alle er Arbeiderpartiets største og viktigste oppdrag. Jeg gleder meg til å bidra til å utvikle politikken og styrke samarbeidet med fagbevegelsen i årene fremover, noe som blir helt avgjørende for om vi lykkes ved neste stortingsvalg. Jeg ser også frem til å jobbe tett sammen med vår nestleder Hadia Tajik i denne stortingsperioden, skriver Grande i en tekstmelding til Trønder-Avisa.