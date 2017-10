Båt fra KB Dykk i nestenulykke

VIKNA: En av KB Dykks båter var involvert i en nestenulykke da en ankerline – som var festet med fjellbolt i en fjellside – skulle prøvebelastes, skriver iLaks. Det var to skip koblet sammen i en serie med på operasjonen, opplyser Sjøfartsdirektoratet i et notat til iLaks. Det er ikke oppgitt hvilket rederi det andre skipet tilhører.

Daglig leder i Rørvik-firmaet, Ola Krystad, bekrefter episoden til iLaks, og presiserer at deres utstyr er i henhold til myndighetskravet. Ut over dette vil ikke Krystad kommentere saken ytterligere eller oppgi navn på det andre selskapet og hvor det skjedde. Ingen personer ble skadet under hendelsen, blir det opplyst.