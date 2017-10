NTS Shipping kjøper 80 meter lange MS Nordkinn

KOLVEREID: – Med denne investeringa følger NTS Shipping AS opp uttalte ambisjoner om videre utvikling av fraktsegmentet, sier konserndirektør Harry Bøe i NTS-gruppen.

NTS Shipping driver fra før av kystfraktskipet MS Folla2, som går i ukentlig rute mellom Namsos og Tromsø. Folla2 frakter i hovedsak trelast og fiskefor – i tillegg til stykkgods.

80 meter lange Nordkinn er bygget i 2006. Fartøyet har vært en del av Nor Lines AS sin flåte. Deler av Nor Lines ble i høst kjøpt av Samskip, etter at Konkurransetilsynet 28. august godkjente transaksjonen.

Nordkinn er en såkalt reefer, bygget for frakt av kjøl- og frysevarer. Fartøyet har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn, med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Nordkinn er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran.