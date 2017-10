Nå kan det bli snø i høyden

Fra politiet er det ingen meldinger fra Namdalen natt til torsdag.

Snøbyger i høyden

Høstværet har festet grepet om Namdalen og Trøndelag for øvrig. I dag blir det overskyet og regn enkelte steder. Temperaturen er ventet å ligge mellom 8 og 11 grader.

- Vest og sørvest frisk bris på kysten, i kveld nordvestlig liten kuling på kysten. For det meste skyet. Noen regnbyger, snøbyger over 800-1000 meter, skriver meteorologen i tekstvarselet for Trøndelag.

Intet nytt fra Statens vegvesen i dag. Skal du ferdes langs veiene, kan det likevel være greit å ta en titt på trafikkmeldingene. De finner du her.

Tilbake på gressmatta

På Namdalsavisa kan du lese om Bodø/Glimt-spiller Brede Moe fra Flatanger, som akkurat fikk med seg lagets opprykksfest etter 15 måneder med sykdom.

Vi kan også melde om at programmet for Woodlandfestivalen i Namsos er klart.

Trønder-Avisa følger saken mot Verdalingen som er tiltalt for terror.

«Jeg er på vei til Syria. Det er ikke sikkert jeg kommer hjem igjen», skal han ha skrevet til sin mor dagen før han reiste til Syria.

Norge og verden

Aftenposten: Fersk rapport om Grønland i Oslo: Her lever 60 prosent av barna i fattigdom.

Dagbladet: Klar tale: Disse vinner årets Nobel fredspris.

VG: Øl-beslag tidoblet på 16 år: – Russen drakk polsk øl i «bøtter og spann».