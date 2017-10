Rørvik greide ikke hjelpe Namsos

LEVANGER: – Idag møter vi et svært godt lag med mange spillere med førstedivisjonserfaring, så selv etter å ha tapt så er det 12 gutter som reiser hjem med hevet hode idag, skriver Rørvik-trener Tor Inge Sandnes etter bortekampen mot Levanger 2 lørdag.

Kampen endte 3-0 til heimelaget, men treneren skryter av laget som fulgte kampplanen til punkt og prikke.

– De leverer en fantastisk innsats, og denne presentasjonen hadde utvilsomt vært godt nok for seier mot de fleste andre i vår avdeling.

Før start hadde laget snakket om å ligge kompakt uten å falle for dypt, og om å tørre å bruke ball og gripe kontringsmulighetene som kommer.

– Planen fungerer godt og i første halvdel av førsteomgang så er det faktisk vi som skaper de største sjansene. Vi er alene igjennom med keeper, men en fantastisk redning hindrer tidlig ledelse til oss. Vi fortsetter å frustrere Levanger utover i omgangen.

Samtidig med kampen på Levanger, møtte Namsos Kvik og gikk på et surt 6-0-tap. Det betyr at Levanger 2 nå har gått forbi Namsos, og leder avdelinga med ett poeng to serierunder før slutt.