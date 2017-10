Truet med kniv på privatfest

Det har vært ei rolig natt i Namdalen i følge operasjonssentralen i Trøndelag. Men det er likevel ei lengre melding i politiloggen.

Voldsepisode i Nærøy

Klokken 02.00 fikk politiet melding fra en privat adresse på Kolvereid.

– Det ble meldt om slåssing og trusler med kniv. Det skal ha vært litt kaotisk på stedet, informerer operasjonsleder Ole Petter Hollingen, som beskriver nattens hendelse som en privat fest som gikk over styr.

Politiet bevæpnet seg, dro til den private adressen og fikk kontroll på trusselutøver.

– De fikk etter hvert kontroll på situasjonen.

Det vil bli opprettet anmeldelse fra politiet etter hendelsen på trusler med kniv og voldsutøvelse. Hovedmistenkt hadde og delt slag rundt om seg.

– Det er meldt om mindre personskader. Folk har kuttet seg på knust glass, ingen er knivstukket, understreker Hollingen.

Hovedmistenkt etter voldshendelsen er mindreårig, og ble tatt hånd om av foreldrene. Ellers er involverte i hendelsen personer tidlig i tjueårene.

Ferske nyheter

På våre nettsider kan du lese om Inga på 100 år, som ikke klarer seg uten den daglige trimmen.

Du kan og lese om at trafikksikkerhet fenget førsteklassingene på Bangsund da de fikk besøk av landevegens tungvekter.

Trønder-Avisa skriver om at Robert Mood er valgt til ny president i Norges Røde Kors, mens toppsaken på VG.no lørdag morgen er at en håndskreven lapp og cruiseturer til utlandet er bare to av ingrediensene i politiets omfattende etterforskning av Las Vegas-skytteren.

Sju personer ble evakuert etter boligbrann i Trondheim i natt. Det kan du lese om på adressa.no.

Helgeværet

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag lørdag:

Vestlig liten kuling utsatte steder, i nord stiv til sterk kuling. I morgentimene minking til nordlig liten kuling. Regnbyger, snø over 500-800 m. Fra i ettermiddag nordaustlig frisk bris på kysten. Etter hvert oppholdsvær.

Temperaturen vil ligge på rundt sju grader i Namdalen i følge Yr.no, og det er stort sett meldt sol hele helga.

Her er værvarselet for søndag:

Nordlig bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, snø over ca. 800 m. Søndag kveld nordaust bris og lettere vær.

Sju etterforsker barnedødsfallet i Overhalla Politiet bruker store ressurser i etterforskninga av barnedødsfallet i Overhalla.