Promillekjøring og innbrudd i Namsos

Klokken 00.20 stanset politiet i Namsos et kjøretøy hvor fører ble mistenkt for promillekjøring. Mannen, som er midt i 30-årene, ble sendt til legevakt for blodprøve og er nå siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Mistet førerkortet

Promillekjøreren ble stanset i forbindelse med en trafikkontroll ved Namsosbrua. Politiet hadde egentlig fartskontroll, hvor to personer ble stoppet og fikk forenkla forelegg. En person fikk førerkort beslaglagt for for høy hastighet. Kontrollen hadde blitt gjennomført i 60-sone, og personen hadde en hastighet på 87 kilometer i timen.

Stjal alkohol

På morgenen søndag er en patrulje ute på et åsted i Namsos etter et innbrudd.

– Noen har knust ei rute og tatt seg inn Coop Extra i Verftsgata, og patruljen er ute for å se på det nå, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen.

– Det ser ikke ut som all verden er stjålet, men det skal være noe alkohol på avveie.

Bortsett fra dette har det vært ei rolig natt i Namdalen, og Hollingen informerer om ei siste melding fra Ytre Namdal.

– En patrulje på Rørvik kom over kar som urinerte i det offentlige på et forretningsbygg, og han ble anmeldt for det.