– Det er så mye å komme heim til

Studiekameratene mine vet uforskammet mye om Ytre Namdal, ler Arne Johan Bredesen.

I mai leverte 26-åringen sin master i siviløkonomi, og bare dager etter startet han i jobben som prosjektleder ved Emilsen Fisk. Nå har han i tillegg blitt daglig leder i Teft eiendomsutvikling, heleid av oppdrettsselskapet.

– Jeg ville alltid skrive om bedrifter fra heimplassen når vi hadde skoleoppgaver, noe annet var uaktuelt.

Bredesen, som kommer fra Sandnesenget i Nærøy, jobbet ett år i SinkabergHansen før han tok utdanning. Der fikk han smaken på næringa.

– Som ytternamdalinger ser vi havbruket uansett hvor vi snur oss. Alle studievennene mine tenkte olje, mens jeg tenkte havbruk. De fikk nok litt øynene opp for Ytre Namdal – og det er en del av det å være stolt – å fortelle om regionen.

– Kan ikke bli bedre

Å studere var planen hele vegen. Han dro til Trondheim og tok en bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i økonomistyring og investeringsanalyse. Så flyttet han til Bodø og tok masteren. Fagene han tok valgte han med tanke på at han tenkte seg heim til Ytre Namdal.

– Jeg har hele tida hatt en tanke om at jeg skulle heim, men det skjedde litt fortere enn planlagt, sier han.

Det var jobben som ble avgjørende for at han valgte å flytte til Rørvik.

– Jeg søkte bredt etter jobb, og så kom denne sjansen. Det var en jobb jeg hadde lyst på, som jeg var så heldig å få. Jeg pakket kofferten og dro heim – og har ikke angret.

Bredesen har fulgt godt med på næringa i regionen. og forteller at havbruk og eiendom er de to områdene han har vært mest interessert i.

– Så det kan vel egentlig ikke bli bedre enn dette, smiler han.

– Jeg har alltid hatt lyst til å bli en del av det som skjer. Det er givende å bruke det jeg har lært for å bidra her heime, og det er artig å jobbe med framoverlente ytternamdalinger. Mange vil noe, og mange får til noe.

Stolt av viljen til å skape

På spørsmål om hvor han synes det er fineste i Namdalen, blir svaret heimplassen Sandnesenget.

– Det var fint å bo i Trondheim og i Bodø, men det har alltid vært godt å komme heim, sier han.

– Jeg kom rett fra skolebenken, men det fungerer godt. Det jeg ikke kan er det alltid andre som fikser.

Bredesen beskriver ytternamdalingene som stolte folk. De er dyktige til å framsnakke regionen.

– Det fokuseres mye på å få ungdom til å bli kjent med den blå næringa, og det er kjempebra. Jeg tror det når fram, og jeg tror de ser større muligheter til å velge utdanning enn vi gjorde før, sier han, og legger til at flere ønsker å komme heim igjen.

– Særlig tror jeg flere kjenner på at de vil gi ungene sine den oppveksten som de selv har hatt her.

At han er stolt er det ingen tvil om.

– For det første så er jeg stolt fordi det er heimplassen min. Videre er jeg stolt av at det skjer så mye, og at viljen til å skape er så stor. Når vi får besøk utenfra, tar jeg dem med rundt. Når jeg viser dem hva vi holder på, ser jeg gapende, overraskende fjes. Da blir jeg stolt, da!

26-åringen tror det kommer til å bli veldig spennende å jobbe i næringslivet i regionen framover.

– Dette er ei utvikling jeg ønsker å være med på – jeg kunne faktisk ikke tenkt meg noe annet.