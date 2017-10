– Jeg ble svært rørt, mye mer enn jeg trodde

LEE COUNTY, IOWA: Det ble en rørende og verdig avduking av Hans Barliens minnestein på The Scandinavian cementery i Lee County, Iowa 9. oktober. En busslast med nordmenn overvar seremonien.

Hans Barlien, gutten som ble født i Overhalla 29. februar 1772. Mannen som hadde så mange jern i ilden.

I løpet av sitt virke på jorda kom han borti mange profesjoner: Glassmester, smed, pottemaker, stortingsrepresentant, sakfører, opportunist – og bonde. Han lykkes med mye, men gikk også på mange smeller i løpet av sin yrkeskarriere. Men han ga aldri opp.

Utvandret til Amerika

Og da det så som mørkest ut for Hans Barlien heime i Norge, fattet han nytt mot og reiste til det forjettede land Amerika i 1837 for å finne lykken blant nybyggerne fra Overhalla. I 1838 skrev han brev heim for å overtale sambygdingene til å reise over dammen, men det var ingen som fulgte hans oppfordring. Som trolig den første emigrant fra Overhalla kom Barlien til Sugar Creek i 1839. Vi vet at han døde der 31. oktober 1842, men det er først i fjor at man klarte å påvise hvor Barliens jordiske levninger er lagt i jorda. 9. oktober besøkte deltakerne på NAs lesertur til USA farmen der han ligger begravet.

Reiste 6.000 kilometer

– Vi har reist 6.000 kilometer og kommet hit i dag for å gjøre ære på minnet om Hans Barlien, sa lokalhistoriker Carl Ivar Storøy fra Overhalla da han innledet avdukingsseremonien på gravlunden. Han trakk fram organisasjonen Trøndelag of Amerika som var representert ved president Robert Fossum.

– Viktigheten av de mange norske innvandrerne til USA har vært vesentlig. De har hatt stor innflytelse på samfunnsutviklinga i USA, og jeg er stolt av å være en av dem, sa Fossum i sin tale på gravlunden.

Han la til at det er en stor glede at vi i dag har fått et minnesmerke over nordmannen Hans Barlien.

300 etterkommere

Ivar Philip Buch er etterkommer etter Hans Barlien. Han hadde kommet helt fra Texas for å være med på avdukinga sammen med sønnen Jackson.

– Vi er så vidt jeg vet om lag 300 etterkommere etter Hans Barlien, de fleste bor sør i Norge. Jeg vet at det finnes gater med hans navn både i Trondheim og Oslo – og en minnestein i Overhalla, Han var en pioner, en som etablerte den første norske bosetting her i Iowa, sa Buch i sin tale.

Han rettet også en stor takk til duoen Storøy/Selliaas for den innsatsen de har lagt ned for å reise minnesmerket over hans stamfar. For det er først og fremst disse to som skal takkes for at dette kunne skje.

Uforrettet sak

– For 17 år kom min far Ivar hit for å finne graven til Hans Barlien. Han reiste hit to ganger, men måtte reise tilbake med uforrettet sak. Far trodde gravstedet lå langs elva Barlien creek. Det gjorde den ikke. Hans Barlien var en innovativ kar, og jeg er stolt av å være etterkommer av ham, sa Buch som etter avdukinga medga at det ble mer følelsesladet enn han hadde regnet med.

– Jeg ble svært rørt, mye mer enn jeg hadde trodd på forhånd, og jeg er ekstremt glad for å ha vært til stede her i dag. Jeg følte sterkt på båndene til Norge, uttalte Buch som imidlertid var lei seg for en ting:

– Jeg skulle ønske at min far hadde vært i form til å være med på dette.

Norsk sangkor

Det var Arnt-Erik Selliås som fikk æren av å avduke minnesmerket. Før det skjedde sang den norske busslasten «For Norge, kjempers fødeland».

Det ble en verdig og vakker stund der på gravlunden, og alle som var til stede ble berørt av høytiden og det spesielt at dette har kunnet skje.

Så mange år etter sin død fikk Hans Barlien omsider en såre velfortjent heder – også i USA.