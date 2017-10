Hvem mener du er årets Service-vinner?

Prisen deles ut under Næringskonferansen 9. november, og vinneren stemmes fram av NAs lesere. Kandidater til prisen kan du foreslå allerede nå - enten i kommentarfeltet her, på NAs Facebook-sider, eller ved å sende en SMS med kodeord NAPRIS til 2005.

Skriv en kort begrunnelse på hvorfor du mener din kandidat fortjener prisen. Forslaget må være innsendt innen 24. oktober kl. 10.

Forslagene som kommer inn blir lagt ut til en innledende avstemming på NAs nettsider. De som får flest stemmer der går videre til finaleomgangen, der det er stemmer på SMS som teller med.

Service-prisen har vært svært populær de siste årene, og det har kommet tusenvis av stemmer.

I fjor var det Elias Kvernmo fra Rema 1000 Rock City som vant.

Årets Servicepris gikk til Rema Rock City i år igjen Heder til Rema-Elias Det var like jevnt som i den amerikanske valgkampen, men her var det bare positive ting å si om kandidatene – og spesielt om Elias Kvernmo.

- Service-prisen henger høyt fordi dette er en pris som deles ut av kundene selv. Service er kanskje det viktigste en bedrift eller organisasjon kan yte, og det som har mest å si for resultatet, uansett bransje. Dessuten vet vi at bedrifter i Namdalen er langt framme på dette, og det har brukt å komme inn veldig mange gode forslag. Jeg regner med at det blir hard kamp og tett i toppen også i år, sier NA-redaktør Kim Riseth.

