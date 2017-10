Hår i nesen

Mine to faste lesere har sikkert for lengst lagt merke til at internett utgjør en stor kilde til inspirasjon for denne skribenten. Så også denne gang.

Først vil jeg bare minne om at vi for noen år siden kunne kjøpe ferdigslitte jeans. Dette ble fulgt opp av jeans som ble levert med ferdige hull fra fabrikken. Dette såkalte konseptet utvides nå til andre felt.

Jeg kunne i dag lese at siste mote på Instagram nå er å lime på løse nesehår. Ikke bare små og nesten usynlige nesehår, nei de skal være store, mørke og iøynefallende. Innebærer dette et nytt syn på kroppshår? Neppe. Men det kan bli vanskeligere for produsenter av nesehårfjerningsmaskiner.

Jeg har selvfølgelig forslag om flere slike nye «oppfinnelser». Hva med store flak med hår som kan limes på leggene? Vi har altfor lenge levd med tyranniet som førte til alle mulige slags hårfjerningsmetoder. Kanskje den tiden er over nå? I samme gate ligger ideen om å produsere kunstig snørr til montering sammen med nesehårene.

På klesfronten kan et nytt produkt være sokker med hull i, bukser impregnert med ymse tvilsomme odører eller arbeidsklær med flekker tilpasset forskjellige yrker.

Mitt siste forslag på klesfronten er jeg litt i tvil om, men jeg tar sjansen. Det dreier seg selvfølgelig om boksershorts som kan kjøpes med ferdige bremsespor. Det ville jo utgjøre et utmerket alibi i dertil egnede situasjoner.

Til slutt en overskrift fra TV2.no. De hadde et stykke om mulig ras fra fjellformasjonen Mannen eller Veslemannen. Slik ble dette presentert: «Nær klimaks. Veslemannen har aldri rørt seg så mye» Det at klimaks er nær når Veslemannen rører seg mye, er vel ingen nyhet. Jeg har i hvert fall vært klar over denne muligheten, men ære være TV 2 som løfter fram denne opplysningen til glede for både gamle og unge.

Vi er stolte av dere.

Og sånn går no dagan.