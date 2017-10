Hundepatruljer bidrar i leteaksjon etter savnet kvinne

NAMSSKOGAN: Politiet i Trøndelag varslet om leteaksjonen like etter klokka 21 torsdag kveld.

"Sammen med frivillige har politiet satt i gang søk etter ei kvinne som har gått seg bort ved Gruvfjellet i Grong", opplyste politiet kl. 21.03.

Men det var ikke Grong - men altså i Namsskogan leteaksjonen er igangsatt.

Kontaktet mannen

- Det er ei kvinne i 50-årene vi leter etter. Hun gikk ut på tur i 12-tida torsdag, og kontaktet mannen sin på telefon klokka 17.30. Da hun meldte mannen, visste hun ikke lenger hvor hun var. Mannen dro ut for å lete etter henne, men det var dårlig sikt og han fant henne ikke. Siden har det vært vanskelig å oppnå kontakt med henne. Kvinnen er turvant og hadde med seg varm drikke og vatert fjellduk. Men det er dårlig vær i området, og vi samler mannskap som skal ut for å lete etter kvinnen, opplyste operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til NA klokka 21.45 torsdag.

Ifølge operasjonsledere ble det fortløpende vurdert om det var forsvarlig å fly inn med Sea King-helikopter i området på grunn av utfordrende værforhold i fjellet.

Like før klokka 23 ble det opplyst at Sea King redningshelikopter ikke kunne settes inn i søket etter kvinnen, på grunn av dårlig vær i området. Men like før midnatt fortalte operasjonsleder Ann Kristin Øie at helikopteret var i ferd med å lette.

- Det siste jeg hørte var at Sea King-en skulle fly inn i det aktuelle området, opplyste Øie.

I tillegg til egne hunder har politiet bedt om assistanse fra Norske redningshunder i søket etter kvinnen.

Politiet advarer

- Det er mørkt, kaldt - ned mot null grader - og mye skodde. Vi oppfordrer folk som har tenkt seg ut på tur til å ta hensyn til dette, sier operasjonslederen.

Tidligere torsdag kveld måtte en trondheimsfamilie, som var på tur i området ved Gråvassbekken i Hegra, reddes av Sea King da de etter hvert mistet retningen.

- Mor ringte AMK klokka 18.30. Da hadde hun og hennes tre barn, samt en annen voksen i følget, gått i fire timer. Det er tåke og dårlig sikt i området, opplyste operasjonsleder Brevik som ber folk være forsiktige og ta forholdsregler før de legger iveg ut i fjellet i høstferien.