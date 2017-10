Investering i framtida

OVERHALLA: – Jeg fikk en litt spesiell tekstmelding i går kveld, som bekreftelse på at nå er anlegget klart og at vi endelig kan si at vi er i gang, smiler Erling Gartland, styreleder i Skogplanter Midt-Norge og styremedlem i Skogselskapet i Trøndelag.

Offisiell åpning

I meldinga sto det: Velkommen. Du er nå strømleverandør.

Sammenhengen var at onsdag kveld koblet de inn det nye solcelleanlegget som skal forsyne de nye produksjonsfasilitetene på Kvatninga planteskole i Overhalla med strøm.

Torsdag var det høytidelig åpning av «nye» Kvatninga. Det er investert 30 millioner kroner i lokaler og utstyr for produksjon av skogplanter til hele Trøndelag.

– Det nye anlegget betyr dobling av produksjonskapasiteten, noe som var nødvendig med tanke på de strukturendringene som kommer når det gjelder planteskoler, sier Gartland.

Solid fagmiljø

Bak satsinga står Skogselskapet Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge, Skogfrøverket og Arena-prosjektet, med blant annet støtte fra Innovasjon Norge

Gartland sier at vel så viktig som økt produksjonskapasitet, er investeringa for og i fagmiljøet som er bygd opp omkring skog og planting på Kvatninga.

– Vi er bare i oppstarten, men med det nye anlegget har vi et svært godt grunnlag og fundament for videre satsing og for alvor gå over i det grønne skiftet, sier han.

– Satsing på hva?

– Vi har et sterkt fagmiljø gjennom de aktørene som er på plass, og et naturlig mål vil være å ta en viktig rolle med tanke på satsing og utvikling innenfor på bioøkonomi i Namdalen på de områdene vi er gode på, sier Gartland.

Han framhever også at det nye anlegget sammen miljøet og den kompetansen som er bygd opp på Kvatninga åpner for å sette i gang helt nye og viktige forsknings- og utviklingsprosjekter, parallelt med en kommersiell drift basert på produksjon av skogplanter.

Gartland vil gi en honnør til skogeierne som har gjort investeringa mulig.

– Det er mange vi skal takke, men øverst på lista står skognæringa i Namdalen som har vært trofaste kunder og bidratt til at vi kunne få til en slik satsing med tanke på framtidas skognæring, mener Gartland.