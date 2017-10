Kvinne funnet i god behold

NAMSSKOGAN: Familien bekrefter overfor NA at kvinnen er funnet i god behold.

– Vi vet ikke noe mer enn at hun er funnet og at hun er i god behold, sier et familiemedlem som naturlig nok er lettet over at leteaksjonen fikk et lykkelig utfall.

– Hytta lå inne i området vi søkte i. Det var noen frivillige som fant henne, opplyser fig-leder Kari Akseth i Sivilforsvaret. Etter det NA får opplyst vil kvinnen bli undersøkt av helsespersonell og avhørt av politiet.

– Hvordan er det å være med på en leteaksjon som får en lykkelig utgang?

– Fantastisk, sier Akseth.

Klokka 14.15 bekrefter politiet at kvinnen er funnet i god behold.

– Kvinnen er funnet. Hun er kald og sliten, men i god form, skriver politiet.

Slo alarm

Da den turvante kvinnen i 50-årene ikke visste hvor hun var, alarmerte hun ektemannen. Og store letemannskaper begynte søket etter kvinnen og hunden hennes i Skorovatn.

Politifolk med hunder, mannnskaper fra Røde Kors samt frivillige fortsetter nå søket etter kvinnen i 50-årene som ble meldt savnet i Gruvfjellet ved Skorovatn torsdag ettermiddag.

Fredag formiddag ankom redningshelikopter Skorovatn for å bistå i leteaksjonen. I tillegg til egne hunder fikk politiet assistanse fra Norske redningshunder i søket etter kvinnen. Sivilforsvaret var også på plass i Skorovatn for å hjelpe til i leteaksjonen.

Området har i går og i natt vært preget av dårlig vær, men på morgenen ble det rapportert om at det var i ferd med å lysne opp i området.

– Sola skinner på fjelltoppene nå, sa operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt i 10-tida fredag-

– Det er ulendt terreng, men fint og kaldt, opplyste fig-leder Kari Akseth i Sivilforsvaret i 1130-tida.

Selv om kvinnen har vært savnet siden klokka 17.30 torsdag ettermiddag, mener politiets operasjonsleder at det er gode muligheter for å finne kvinnen i god behold.

– Hun er fjellvant og hadde godt utstyr med seg, så det er det absolutt muligheter for, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

På tur med hunden

Fra familien fikk NA opplyst at kvinnen la ut på tur med hunden sin. Hunden er en Irish Soft Coated Wheaten Terrier ved navnet Tessa.

Hun er en voksen mellomstor tispe og har lys (hvetefarget) krøllet pels. Hun er svært sosial og lett å kalle til seg.

Kvinnen har på seg lilla skalljakke, mørk turbukse, fjellsko, grå ryggsekk og kamuflasjefarget fjellduk, fikk NA opplyst.

Sea King avbrutt

Sent torsdag kveld ble et Sea King-helikopter sendt inn mot Gruvfjellet, men aksjonen ble avbrutt på grunn av dårlig vær.

– Det blir vurdert fortløpende om vi skal gjøre et nytt forsøk på å sende ut Sea King-helikopter sier operasjonsleder Ann Kristin Øie tidlig fredag morgen.

Seks timer tillot værforholdene at redningshelikopteret kunne fly nordover til Skorovatn.

Politiet i Trøndelag varslet først om leteaksjonen like etter klokka 21 torsdag kveld.

"Sammen med frivillige har politiet satt i gang søk etter ei kvinne som har gått seg bort ved Gruvfjellet i Grong", opplyste politiet kl. 21.03.

15 timer siden sist

– Det er ei kvinne i 50-årene vi leter etter. Hun gikk ut på tur i 12-tida torsdag, og kontaktet mannen sin på telefon klokka 17.30. Da hun meldte mannen, visste hun ikke lenger hvor hun var. Mannen dro ut for å lete etter henne, men det var dårlig sikt og han fant henne ikke. Siden har det vært vanskelig å oppnå kontakt med henne. Kvinnen er turvant og hadde med seg varm drikke og vatert fjellduk. Men det er dårlig vær i området, og vi samler mannskap som skal ut for å lete etter kvinnen, opplyste operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til NA klokka 21.45 torsdag.

Politiet advarer

– Det er mørkt, kaldt - ned mot null grader - og mye skodde. Vi oppfordrer folk som har tenkt seg ut på tur til å ta hensyn til dette, sier operasjonslederen til NA torsdag kveld.

Forholdsregler

Tidligere torsdag kveld måtte en trondheimsfamilie, som var på tur i området ved Gråvassbekken i Hegra, reddes av Sea King da de etter hvert mistet retningen.

- Mor ringte AMK klokka 18.30. Da hadde hun og hennes tre barn, samt en annen voksen i følget, gått i fire timer. Det er tåke og dårlig sikt i området, opplyste operasjonsleder Brevik som ber folk være forsiktige og ta forholdsregler før de legger iveg ut i fjellet i høstferien.