Leteaksjon ved Skorovatn Sea King stoppet av dårlig vær – kvinnen er fortsatt ikke funnet

Sea King-helikopteret som ved midnatt ble sendt ut for å lete etter den savnede kvinnen i Gruvfjellet ved Skorovatn måtte snu på grunn av dårlig vær. Politiet opplyser at kvinnen fortsatt ikke er funnet og at leteaksjonen pågår for fullt.