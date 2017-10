Største gaven av alle

De aller fleste av oss i Norge har én ting til felles: Vi har gått på skolen. Det har gitt oss grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving, men også bidratt til å forme oss til de menneskene vi er i dag. Hadde vi ikke gått på skolen, ville livene våre trolig sett helt annerledes ut, og jeg hadde i alle fall ikke vært generalsekretær.

Å tidvis være skolelei, er slettes ikke unormalt. På mine reiser med Unicef har jeg imidlertid aldri møtt noen som er lei av skolen. Jeg har kun møtt barn som virkelig vil gå på skolen, som jenteklassen med 15-17-åringer jeg nylig møtte i Aleppo i Syria. De bruker hvert minutt av dagslyset til å lese lekser. De står opp før solen er oppe om morgenen for å ha gjort unna morgenstell før de første solstrålene kommer. De bruker lighter som lys over skolebøkene på kvelden. De har aldri skulket en dag. De vet at utdanning er det fundamentet de skal bygge sin fremtid på. Med manglende økonomiske sikkerhetsnett, vil skolegang bety mye for hvordan deres liv blir.

FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til skole, uansett bosted, kjønn, legning og etnisitet. Dessverre får ikke alle barn oppfylt denne rettigheten. I dag er det 27 millioner barn som ikke får utdanning på grunn av de voksnes kriger og konflikter. Barna betaler den høyeste prisen, de betaler med fremtiden sin. Vi i UNICEF Norge synes ikke dette er greit. Derfor inviterer vi hele Norge med på dugnad for barns fremtid 22.oktober.

Pengene fra årets t6v-aksjon skal brukes på utdanning til barn som bor i områder med krig og konflikt. Dette er viktig for barnas fremtid, og for landene de bor i. De som er barn i dag er morgendagens lærere, leger og bussjåfører. Dersom de ikke får skole selv om krigen raser, er det ingen som står klar til å bygge opp igjen alt som er ødelagt den dagen det blir fred.

Norge er et land med lange tradisjoner for dugnad og solidaritet med andre mennesker. At tv-aksjonen fyller 43 år i år, er et godt eksempel på det. TV-aksjonen hadde ikke vært mulig uten de mange frivillige, både de som baker, organiserer roder, og de som går årets viktigste søndagstur med bøsse.

Søndag 22.oktober samles Norge igjen rundt én felles sak og alle skal få en mulighet til å være med på den unike dugnaden. Derfor trenger vi bøssebærere i by og bygd over hele Norge som kan banke på dører.

Min påstand er at dette er årets beste deal. Snører du på deg skoene og går en søndagstur med bøsse i ditt nærmiljø den 22.oktober, får barn som har mistet alt, en av de største gavene du kan gi: utdanning og muligheten til en bedre fremtid.

Meld deg som bøssebærer på www.blimed.no