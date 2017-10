E6 Grong-Nordland grense inne med 450 millioner

MOLDE: Handlingsprogrammet er Vegvesenets gjennomføringsplan for de første seks årene av Nasjonal transportplan (NTP) 20182039. Handlingsprogrammet omfatter i hovedsak riksveg og er grunnlag for de årlige budsjettene.

Endelig handlingsprogram for 2018-2023 fastsettes av vegdirektøren i februar 2018.

– I forslaget til handlingsprogram for de neste seks årene legger vi opp til å sikre de siste tunnelene, utbedre lengre strekninger og gi et bedre fergetilbud. Vi legger også til rette for mer kollektivtransport, sykling og gåing i byområdene. Sammen med flere nye store prosjekter vil dette gi en betydelig forbedring av transportsystemet i Midt-Norge, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i en pressemelding.

* Arbeidet med å utbedre tunnelene er godt i gang og i Midt-Norge regner med Vegvesenet med å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften i de fleste tunnelene i 2019.

* Vedlikeholdsetterslepet på riksvegene er stort. Satsinga i neste periode vil gjøre det legges om lag like mye asfalt per år som i 2017 og redusere forfallet i tunnelene. På andre områder vil vedlikeholdsetterslepet øke.

* Det er satt av 1.260 millioner til utbedring av fire strekninger i Midt-Norge. E6 Grong-Nordland grense er inne med 450 millioner kroner.

– Målet er mer veg for pengene og mindre ulemper for traikantene, sier Brendskag Lied.