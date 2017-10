RØRVIK: – Det var ikke vakkert, men det er alltid artig å vinne. Særlig når vi scorer helt i slutten av kampen, sier Rørvik-trener Tor Inge Sandnes etter møte med Stjørdals-Blink 2 lørdag.

– Det gjør at opplevelsen av kampen straks blir mye bedre.

Spennende slutt

Rørvik ledet 2-1 til pause, men etter 76 minutter reduserte bortelaget. Stillinga sto 2-2 helt til de siste minuttene av kampen. Da satte Kenneth Indergård inn 3-2-scoringa som avgjorde kampen i heimelagets favør.

– Vi er litt for passive, og det var ikke kampplanen. Vi skulle egentlig ut å ta styringa i dag, men det virker ikke som vi er godt nok vant til å styre kampene enda, sier Sandnes, som synes det virker som at laget er mer komfortable med å ligge litt kompakte og gripe kontringer.

– Og det er vi jo gode på. Vi får noen farlige angrep i førsteomgangen. Men dette var ingen fantastisk forestilling, og jeg er ikke så veldig fornøyd i dag – annet enn at jeg er fornøyd med at vi vinner.

Vil avslutte best mulig

Blink 2 har allerede rykket ned, og Rørvik har berget. Neste helg står sesongens siste kamp på trappene mot Strindheim 2.

– Jeg har hele tida sagt at vi ønsker å avslutte best mulig, så vi drar dit for å prøve å vinne kampen. Det er et lag vi bør være jevne med, kanskje og forhåpentligvis bedre enn, sier Sandnes.