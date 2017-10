Kraftig vind og mye nedbør

Det er ingen meldinger i politiloggen fra Namdalen da NA tar kontakt med operasjonssentralen lørdag morgen.

Sterk vind

Lørdag er det meldt om vindkast på 25-30 meter i sekundet fra sørvest utsette steder. Vinden økte natt til lørdag, og vil i følge Yr.no avta fra klokken 23.00 i kveld.

– Fare for skade på brygger og annet i kystsonen på grunn av høy vannstand eller bølger. Fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges.Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Kulingvarsel

Det er og sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Lødingen.

– Fredag kveld økning til søraustlig periodevis stiv kuling 15 meter i sekundet, dreiende sørvest. Minkende lørdag ettermiddag, står det på Yr.no.

– Sjøen hoper seg opp og hvitt skum fra bølgetopper som brekker, begynner å blåse i strimer i vindretningen.Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag lørdag:

Sørvest opp i liten storm på kysten. Skiftande skydekke. Regnbyer, vesentleg i ytre strok. Gløtt av sol i indre strok.

Temperaturen i namdalskommunene vil ligge på mellom sju og ti grader lørdag.

