Spenning til siste slutt

NAMSOS: Før lørdagens oppgjør mot Nardo 2 heime i Kleppen, var oppgaven klar for Namsos: Trondheimslaget måtte slås for at man skulle ha berettiget håp om opprykk. For serieleder Levanger 2 var storfavoritt i møte med Strindheim 2, og levangsbyggen innfridde og vant 6-0. Det samme med det tredje laget i opprykkskampen; Trygg/Lade slo Vestbyen 4-1.

Namsos var ikke mye dårligere. For også i Kleppen var det klasseforskjell på lagene, og da kampens gode dommer Rune Morten Vannebo blåste for 90 spilte minutter i striregnet, lyste det 5-1 på tavla.

– Vi gjør jobben, og det er det viktigste. Selv om det ikke alltid var like godt spill, sier Jonas Bolkan Nordli.

Han spilte mot sine gamle lagkamerater, og viste at han hadde ordene i behold da han i fredagens NA mente at Namsos var et klart bedre lag enn Nardo 2.

Når trondheimslaget kom til Kleppen med nærmest et rent juniorlag og bare hadde 11 spillere tilgjengelig, lå det i kortene at dette ville bli grei match for Namsos.

1-0 kom etter 17 minutter da Stian Olsson styrte et frispark vakkert i mål med hodet. Sju minutter før pause var toppscorer Kay Rune Edvardsen frampå og scoret sitt 14 mål for sesongen. 2-0 var også pauseresultatet.

Andre omgang var så vidt kommet i gang da Jonas Bolkan Nordli satte inn 3-0.

Gjestene reduserte 18 minutter ut i omgangen, før Bjarne Falch Skaret og Lars Erik Storøy avsluttet målballet for vertene med hvert sitt mål i løpet av de siste 10 minuttene.

I 2. omgang hadde Namsos drøssevis med sjanser, delvis etter godt spill, men også fordi spillerne hadde mer muskler i duellene enn sine unge gjester.

– Helt enig. Vi hadde mer muskler og kjempet dem i senk. Nå er det bare å glede seg til neste helg, sier Nordli.

I siste serierunde møter Namsos NTNUI, mens Levanger 2 skal møte Trygg/Lade. Begge kampene spilles i Trondheim.

I og med at Trygg/Lade slo Vestbyen 4-1 har også de sjanse til opprykk. Levanger 2 leder med ett poeng på Namsos, mens Trygg/Lade følger ytterligere ett poeng bak.

Slik er tabellen før siste serierunde: