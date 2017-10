Flere uten strøm natt til søndag

Det har stort sett vært rolig i Nord-Trøndelag i natt, men det er noen meldinger i politiloggen.

Politiloggen

Deler av Lierne, Grong og Vikna har vært uten strøm natt til søndag. Det melder Tunnsjø Kraftverk til politiet.

– Brannvesenet har vært involvert i forbindelse med strømbruddet, og de ble ferdige med jobben i tretida, opplyser operasjonssentralen, som ikke vet om det fortsatt er noen som mangler strøm.

Politiet forteller og at et tre veltet over E6 nord for Grong i natt, og sperret hele vegen. Vegtrafikksentralen sendte entreprenør til stedet, og meldte klokken 6.00 at treet var fjernet, og at vegen var åpen igjen.

Klokken 01.46 fikk politiet melding om at en person plaget vaktene på et utested i Kolvereid. Personen hadde stått en times tid utenfor for å prøve å komme seg inn, og nekta å forlate. Politiet hadde ingen patrulje i nærheten, men en person er mistenkt etter hendelsen.

Kraftig vind

På Yr.no er det fortsatt sendt ut varsel om kraftig vind.

– Natt til mandag ventes kraftig vind fra sørvest dreiende vestlig. Det ventes kraftige vindkast på 30-35 m/s innover land, skriver de.

– Det kan være farlig å være utendørs pga gjenstander som kan tas av vinden. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Her er meteorologens værvarsel for hele Trøndelag søndag:

Minking til sørvest liten kuling på kysten. Regnbyger, vesentlig i ytre og nordlige strøk. I ettermiddag dreining til aust og søraust bris, liten kuling utsatte steder. Regn fra sør.

Lottovinner i fylket

Lørdag kveld skriver Norsk-Tipping på sine hjemmesider at hele fem spillere fikk syv rette i kveldens lottotrekning, og en av de heldige vinnerne er en mann fra Nord-Trøndelag.

Vinnerne i kveldens trekning stikker av med hele 2,9 millioner hver.

