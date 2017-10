Dumdum Boys returnerer til Rørvik

RØRVIK: Rørvikdagan letter på sløret og avslører første band på neste års festivalprogram. Det er ingen ringere enn Dumdum Boys. De har hatt en pause fra turnelivet i et drøyt år, men neste sommer skal de ut på vegen igjen. Rørvik og Rørvikdagan er ett av stoppestedene for de erfarne rockerne, og 27. juli entrer de scenen i Pollen.

– Vi gleder oss veldig til å få Dumdum Boys på besøk igjen. Bandet står fortsatt som en påle i norsk rockehistorie. Bandet har en unik låtkatalog som både fenger rockefoten og graver seg inn i ryggmargen, sier Ingvill Eriksen, bookingansvarlig for Rørvikdagan 2018.

Sommeren 2018 har det gått 30 år siden bandet albumdebuterte med «Blodig Alvor».



I ei pressemelding avslører Eriksen at det jobbes aktivt for å sikre flere navn til neste utgave av Rørvikdagan. Bookingsjefen forteller også at det ikke skorter på ønsker og tilbakemeldinger om hvem folk ønsker på scenen under neste års festival.

– Synspunkter og bandønsker er på ingen måte mangelvare, og det er vi glade for. Alle tilbakemeldingene viser at folk bryr seg om Rørvikdagan, og at mange har forventninger til neste års arrangement.

Noe kjent, noe nytt

– Gjennom flere år har vi bygget opp et solid nettverk og profesjonalitet i egen organisasjon. Det gjør det enklere når vi kommuniserer med noen av landets største artister. De vet at de blir godt mottatt i Rørvik. Utover høsten og vinteren kommer vi til å stå på for å snekre sammen et program som er en fin miks av kjente og etablerte artister, og artister som er «up and coming». Vår ambisjon er at musikkmenyen skal by på noe for de fleste, sier Eriksen.

Bookingteamet i Rørvikdagan tar sikte på at at mesteparten av festivalprogrammet skal være spikret allerede innen juletider.

– Selv om det er lenge til neste sommer, er det nå spillejobbene fordeles over landet. Det nytter ikke å starte planlegginga av et slikt arrangement til våren, sier Eriksen.

Starter billettsalget tidlig

Med Dumdum Boys i boks starter Rørvikdagan også salget av festivalpass.

– Vi kunne faktisk ha startet salget enda tidligere også. For mange er Rørvikdagan det definitive høydepunktet på sommeren. Det er noe med kombinasjonen av kystsommer, fellesskapet under dagan og store musikkopplevelser. De siste årene har festivalpass blitt en veldig populær julegave, så det er liten tvil om at mange ser fram til neste sommer, sier Eriksen.

Rørvikdagan 2018 arrangeres 25. – 28. juli.