Hardtslående namdalsvenner til Grong

GRONG: Med sin blanding av hardrock og folkemusikk har Utmarken begeistret både publikum og anmeldere, senest for plata «Förfallstid». Det namdalske publikummet fikk for alvor øynene opp for bandet under konserten i Lierne i sommer.

Når de spiller på Grong hotell i november har de med seg Pelagic som oppvarmingsband. De kommer fra Malvik utenfor Trondheim, og trioen spiller sin egen variant av stonerrock og tung 70-tallsblues.