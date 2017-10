Skal ikle seg kjede til 100.000 kroner

TRONDHEIM: I ei pressemelding fra Trøndelag fylkesklommune skriver de at det nye ordførerkjede for Trøndelag er en elegant miks mellom de to fylkeskommunes gamle kjeder.



Onsdag skal Tore O. Sandvik velges til fylkesordfører for Trøndelag fylkeskommune, og da skal det legges et helt nytt ordførerkjede rundt halsen hans.



Det er produsert av Gullsmed Møller, lokalisert i Munkegata i Trondheim.



- Det har vært en artig og fin utfordring for oss. Selve jobben har ikke vært den vanskeligste. Det er mer krevende når noen for eksempel har skriblet ned noe på en serviett og forventer at vi skal lage et smykke av det. Her var veldig mye bestemt på forhånd, sier gullsmed Bjarne Møller.



Selve kjedet, eller lenken, er en kopi av det gamle kjedet for Sør-Trøndelag fylkeskommune. Størrelsen på skjoldet er også tilnærmet den samme som dagens sørtrøndervariant, bare ørlite større, men innholdet er nytt. Politikerne bestemte allerede i 2016 at Nord-Trøndelag fylkeskommunes gamle olavskors blir det nye Trøndelag-skjoldet.



Skal minne om Olav den Hellige



Videre i pressemeldinga står det at våpenet er et gullkors på sølv (eller hvit) bunn, og det skal minne om Olav den Hellige. Etter sagatradisjonen hadde han gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad i år 1030, eller som det står i «Heimskringla».



Våpenet ble tegnet av førstekonservator Hallvard Tretteberg ved Riksarkivet. Fylkestinget vedtok våpenet 13. juni 1956 og godkjente det 8. mars 1957.



Det nye kjedet, selve lenka, består av 28 ledd med to forskjellige motiv. Det ene leddet er utformet slik at en ser tårnet på Nidarosdomen og en båtkjøl. Det andre er mer abstrakt, men det er mulig å gjenkjenne to blader som symboliserer jordbruk, to hammere som symboliserer industri og en oljedråpe som symboliserer ny industri.

De to eksisterende kjedene for Sør- og Nord-Trøndelag skal bevares som et historisk bevis på det som har vært.