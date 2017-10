Sterke vindkast på Namdalskysten

NAMSOS: Politiets operasjonssentral har ingen hendelser å melde om når NA slår på tråden mandag morgen.

Det blåser friskt på Namdalskysten. Yr.no har sendt ut kulingvarsel som gjelder på kysten fra Rørvik til Bodø. Det meldes også om at det kan komme enkelte vindkast opp mot 30-35 mm. Grunnet værforholdene ble ferga mellom Hofles og Lund kansellert klokka 06.00, men ifølge FosenNamsos Sjø går nå fergeruta som normalt.

Temperaturene vil i dag ligge på rundt sju til åtte grader de fleste steder i Namdalen, og det vil utover dagen stort sett bli oppholdsvær.

Fra klokka 07.00 i dag vil det bli redusert framkommelighet på fv. 17 ved Middagsskaret på strekninga mellom Namsos og Asp. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid på strekninga, som skal foregå fram til 20. oktober.

I dagens NA kan du lese at reiselivsdirektør Bente Snildal tror at rypejeger Aage Aasbø har funnet en stein som kan blir en ny turistattraksjon i Overhalla. Nå håper hun på hjelp fra NAs lesere for å finne et navn til den steinharde fjellformasjonen.

