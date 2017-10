Ønsker fortsatt varetekt

OVERHALLA: Politiet ber om fortsatt varetektsfengsling i fire nye uker for både mor og stefar til den tre år gamle jenta fra Overhalla som døde i juni i år.

Det forteller politiadvokat Trude Skogen til NRK.

Sju etterforsker barnedødsfallet i Overhalla Politiet bruker store ressurser i etterforskninga av barnedødsfallet i Overhalla.

Mora er sikta for grov kroppsskade på barnet sitt, og stefaren er sikta for vold mot jenta. I dag – tirsdag – vil det bli gjennomført to separate fengslingsmøter i forbindelse med saken.

