Mistenker at brannen var påsatt

RØRVIK: - Kraftig røykutvikling, opplyste politiet som varslet om hendelsen klokka 12.19 onsdag.

- Bygningen er evakuert, og brannvesenet gjennomsøker bygget. Ikke rapportert om åpne flammer, men kraftig røykutvikling, opplyste politiet klokka 12.32.

Slokket selv

Klokka 12.50 opplyste NAs mann på stedet at situasjonen var under kontroll.

- Elevene er sendt tilbake på skolen, fortalte journalist Sturla Nordbøe.

Ifølge teknisk sjef Anton Bævre i Vikna kommune var det ansatte som oppdaget flammer i byggets førsteetasje.

De ansatte greide å slokke flammene med pulverapparat før røykdykkere fra brannvesenet - som holder til like ved skolen - rykket inn i bygget.

- Brannmannskapene holder fortsatt på med å få ut røyk, men situasjonen er under kontroll, opplyste Nordbøe klokka 12.50

Påsatt?

Politiet har startet etterforskning av brannen, etter mistanke om at den kan ha blitt påsatt.

- Brannen skal ha startet i noen pappfigurer som sto i et tilfluktsrom i en bygning som var lite benyttet. Det er grunn til å tro at noen har tent på disse. Vitner har observert to personer som skal ha forlatt stedet like før brannen ble oppdaget, sier operasjonsleder Trude Carlsson ved Trøndelag politidistrikt.

Ingen personer ble skadet.

- To elever som var sammen med ansatte under slukking ble undersøkt av lege, men er funnet i orden, sier operasjonslederen.

Politiet vil starte etterforskning av saken.

Ytre Namdal videregående skole har cirka 300 heltidselever på dagtid og sysselsetter rundt 70 ansatte.