Rolig natt i hele fylket

Politiet har hatt en rolig natt i Namdalen og resten av fylket. De har ingen meldinger i politiloggen, opplyser operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

Trafikkmeldinger og været

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det for tiden er manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid på E6 ved Åsmulen like nord for Trones. Trafikkmeldingen gjelder fra klokka 06.00 i dag til 31. oktober.

Mølleviktunnelen like ved på fv.17 ved fergeleiet på Holm er fortsatt nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det er mulig å kjøre gjennom tunnelen klokka 01.00, 05.00 og 06.05 mandag til fredag og 01.00 og 05.00 lørdag og søndag. På dagtid kan den også bli stengt i perioder på inntil en time, men åpnes 20 minutter før fergeavgang.

Det er også redusert framkommelig på fv. 17 ved Sjøåsen mandag til fredag mellom klokka 07.00 og 18.00.

I midtre og ytre strøk av Namdalen vil det i dag bli oppholdsvær og tildels sol. Temperaturene vil her ligge på rundt åtte grader. Indre Namdal vil få regnbyger og temperaturer rundt fire grader., melder Yr.no.

Nyheter

I dagens NA kan du blant annet lese at 165 elever ved Rørvik skole gikk til dekket bord da Rørvik sanitensforening serverte frokost for tredje år på rad.

Alt kveitefiske på Sklinnabanken stanses umiddelbart Frykter giftskandale Som eneste sted i landet har Fiskeridirektoratet innført totalforbud mot alt kveitefiske på Sklinnabanken grunnet miljøgifter. Nå frykter lokalbefolkninga gamle giftdumpingssynder avdekkes.

Les også at Ingvild Kaldahl gjør en helomvending og fortsetter som hotellsjef i Grong, og at Simen Nysæter ser fram til et nytt adrenalinkick når han går i bokseringen lørdag.

På våre nettsider kan du lese at Bjarne Brøndbo har inngått forlik med sin tidligere ansatt Anette Engen i den mye omtalte arbeidskonflikten.