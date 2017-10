– Denne blomsten gir meg mer motivasjon

NAMSOS: Det er ikke alltid like morsomt å få beskjed om å gi litt ekstra når du egentlig føler du er så sliten at du nesten ikke klarer å stå oppreist.

– Selv om du tenker at du ikke klarer mer, må du alltid si til deg selv at det er så lett – og at du klarer litt mer, forteller May Britt Tronvik.

Som instruktør på Træn er hun vant med å inspirere og hjelpe folk som deltar på timer.

Arbeidsjern og hjelpsom

Mange har sendt NA tips om at nettopp Tronvik fortjener Ukas blomst.

– Hun er en stor inspirasjonskilde for oss alle, skriver en av tipserne.

– May Britt er alltid positiv og blid og «pisker» deg rundt med er smil om munnen, mener en annen.

– Et arbeidsjern – og veldig hjelpsom, er noen av de andre stikkordene som går igjen i tipsene.

Hovedpersonen selv ble svært glad og overrasket da NA møtte henne på jobb før helga.

– Det er kjempeartig og veldig trivelig. Jeg prøver alltid å motivere folk til å gi litt mer, og denne blomsten gir i hvert fall meg mer motivasjon, smiler hun.

Tronvik er instruktør i blant annet spinning, styrketrening, yoga og soma move.

Sitter sjelden i ro

Hun har alltid vært interessert i trening og helse – og selv om hun jobber med trening – klarer hun ikke helt å lære være å røre på seg også på fritida.

– Det er viktig at folk lærer seg å trene riktig. For min del blir det jo en del trening og trim gjennom jobb. Jeg har aldri vært flink til å sitte i ro. Jeg får så mye energi av å trene – på samme måte som denne blomsten, smiler hun.