Gikk du glipp av noe mens du sov?

Politiet har hatt en rolig natt på jobb, og har ingen nye hendelser fra Namdalen i politiloggen.

Trafikkmeldinger

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det for tiden er manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid på E6 ved Åsmulen like nord for Trones. Trafikkmeldingen gjelder fram til 31. oktober.

Mølleviktunnelen like ved på fv.17 ved fergeleiet på Holm er fortsatt nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det er mulig å kjøre gjennom tunnelen klokka 01.00, 05.00 og 06.05 mandag til fredag og 01.00 og 05.00 lørdag og søndag. På dagtid kan den også bli stengt i perioder på inntil en time, men åpnes 20 minutter før fergeavgang.

Det er også redusert framkommelig på fv. 17 ved Sjøåsen mandag til fredag mellom klokka 07.00 og 18.00.

Kaldt og tåkete

Røyrvik og Lierne vil ifølge Yr.no i dag være tåkelagt fra klokka 12 og resten av dagen. Temperaturen i området vil ligge på rundt null grader. I Namsos og på Namdalskysten vil det bli sol og temperaturer rundt seks til sju grader.

Slik ser Meteorologisk institutts tekstvarsel ut for Trøndelag:

Skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, snøbyger over 600-900 m. Fra i formiddag austlig bris, i kveld liten kuling utsatte steder. Etter hvert stort sett pent vær, først i sør.

Nyheter

VGs toppsak i morgentimene handler om at brannvesenet advarer forbrukerne om DAB-radioer av typen Pinell, som skal være brannfarlig.

I dagens NA kan du lese at Bakklandet og Nærøy kommer best ut av namdalske legekontor i forbrukerrådets test.

Flertall for å kjøpe brakker til 15,5 millioner for å huse voksenopplæringa Skal kjøpe brakker til 15,5 millioner Lokalet til voksenopplæringa i Vikna er både uegnet og for lite. Et flertall i formannskapet går inn for å kjøpe brakker til 15,5 millioner. Kommunestyret skal behandle saken til uka.

Fra samling i Spania til stevnemaraton Travel høst i bassenget Et hektisk stevneprogram venter utøverne i Rørvik svømme- og livredningsklubb. Da hjelper det at oppladninga har vært av beste sort.

Byggeaktivitet for over 200 millioner kroner i kommunal regi For første gang har drifts- og utviklings- sjefen full bemanning i administrasjonen. Det resulterer i aktivitet til over 200 millioner!

Les også at fylkesrådet bevilger 155.000 til Kunstmuseet Nord-Trøndelag til gjennomføring av jubileumsutstilling i 2018.