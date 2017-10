Heder til lekværing i Yrkes-VM

ABU DHABI: I konkurranse med noen av verdens beste unge fagarbeidere gjorde de norske deltakerne en god figur i Yrkes-VM i Abu Dhabi.

– Vi fikk hele fem såkalte "Medallion of excellence", som tilsier at deltakerne har fått en poengsum på 700 eller over. Når maks poengsum er 800, tilsier det at deltakeren ligger på et høyt internasjonalt nivå, fastslår Elisabeth Lange, sekretariatesleder i WorldSkills Norge i en pressemelding.

Torkil S. Helmersen fra Leka oppnådde 19. plass totalt i kokkeklassen, med totalt 706 poeng, som innebar at han fikk hederen "Medallion of exellence".

De 20 norske deltakerne fra hele landet har deltatt i 18 ulike fag (to lagkonkurranser). De har kjempet i fire tøffe dager mot rundt 1.300 andre deltakere fra hele verden.

Dessverre ble det ingen nordmenn på pallen, men ledelsen er likevel godt fornøyd med innsatsen.

– Det å være med i et verdensmesterskap er en seier i seg selv. Det er et enormt press og svært høyt nivå i et VM, og de norske deltakerne har taklet alt fra opp mot 40 graders varme til innpåslitne publikummere. Vi er kjempestolte av alle deltakerne våre, sier Lange.