Hva HUNT4 bør fortelle oss

Jeg så personen foran meg løpe opp bakken. Med den lett gjenkjennelige snerten i frasparket og med hodet litt på skakke, var det ikke til å ta feil av hvem det var. Jeg kjente et stikk av misunnelse, men mest av alt følte jeg beundring.

Misunnelsen handlet om at han kunne løpe så lett. For denne dagen var jeg ute på en av mine «treningsturer» – på krykker. En skade i leggen gjorde at løping for meg i høst har vært «NOT».

Da mannen var 50 meter fra meg, stoppet jeg. Jeg visste at han også ville gjøre det. For uansett hvor mye han løper, tar han seg alltid tid til en stopp og en prat.

– Du må bare gruve deg til du blir gammel og kanskje må bruke krykker, svarte jeg på hans spørsmål om hva jeg hadde gjort.

– Ja, jeg håper det blir lenge til jeg blir så gammel, svarte Kjell Hildrum og lo.

Snart fyller han 82 år.

Superlativene har vært mange om Kjells prestasjoner i idrett.

Og det er ikke på grunn av at han er aktiv i en alder når de fleste har lagt bort trenings- tøyet.

I hans tilfelle går det på prestasjoner som er av en slik art at mange neppe forstår styrken i dem.

Senest i august gikk han til topps i sin klasse i Birkebeinerrittet med ei tid på såvidt over fire timer. For å sette hans prestasjon i perspektiv, så var det eksempelvis 3.700 ryttere som hadde dårligere tid enn den Kjell hadde i rittet i 2016.

Jeg har mange ganger stått i målområdet på Lillehammer og sett namdalske ryttere sykle over mål i Birken – jublende for at de nådde tidsmålet sitt.

Disse vet hva Kjells prestasjon handler om. For halvparten av namdalingene som deltar i Birken årlig, er ikke i nærheten av å sykle 86 km på fire timer, som 81 år gamle Kjell Hildrum gjorde i år.

Det er alltid like moro å snakke idrett med Kjell. Ikke minst er det inspirerende å møte utøvere som ser framover, også i en alder da det kanskje er mer naturlig å se seg tilbake.

Denne dagen i Bymarka snakket vi om Birkebeinerrittet i år, men også om det som kommer i 2018.

Kjell fortalte om en av syklistene i treningsgruppa som var usikker på om han skulle stille i 2018.

– Men vi skal nok få han med, sa Kjell og lo.

Sin egen deltakelse sådde han derimot ikke tvil om.

Og som sagt; Kjell fyller 82 år til våren.

I høst har startskuddet gått for helseundersøkelsen Hunt4.

Nok en gang skal nordtrøndersk helsetilstand kartlegges – nødvendig informasjon som vi alle vil nyte godt av i mange år framover. For med kunnskap i bunn, kan riktige tiltak innen helse iverksettes. Noe også tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen påpekte da han ble spurt om hvorfor vi bør delta i Hunt4:

«Mye av kunnskapsutviklinga i helsevesenet vårt bygger på kunnskap fra Hunt. Over hele verden sitter folk og forsker på medisinske framskritt basert på data fra Hunt.»

Nord-Trøndelag Idrettskrets drev i noen år prosjektet «Norges sprekeste fylke», der vi ble oppfordret til å mosjonere minst tre ganger i uka.

Kampanjen er over, og snart er også Nord-Trøndelag Idrettskrets historie.

Det er derimot ikke viktigheten av mosjon. Jeg har til gode å se en undersøkelse som slår beina under påstanden om at mosjon er det viktigste helseforebyggende tiltaket vi selv kan gjøre.

Jeg skulle derfor ønske at det i etterkant av Hunt-undersøkelsene kommer ei oppfølging med sentrale mosjonsråd, som går ut over at «det er viktig å trimme».

Det er ikke mange som når opp til Kjell Hildrums nivå – og det er heller ikke mitt poeng.

Han kan imidlertid stå som det beste eksemplet på at vi aldri må slutte å sette oss mål, eller glede oss over hverdagens trimtur.

For på de to områdene er det ingen aldersgrense.