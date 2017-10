Innflytteren som ble president

Selv om han ikke er født på Høylandet, har Endre revyentusiasmen i blodet. Det var ikke en vanskelig avgjørelse å ta da 3. klassingen på studiespesialisering i Grong fikk velge mellom særemne og russerevy. Hållingen tok også på seg vervet som russepresident – nå er han Grongrussens ansikt utad.

– Jeg følte det var et ansvar jeg kunne ta på meg, sier han.

– Hva innebærer det å være russepresident?

– Man blir en talsperson for russen. Russepresidenten har nok flere arbeidsoppgaver på større plasser, men er det noe som skjer er det jeg som må svare for det.

Engasjert i russerevyen

Russen er godt i gang med russerevyen, som Endre er engasjert i.

– Interessen min for revy er nok ei virkning av oppveksten på Høylandet, selv om jeg ikke har hatt så veldig mye innflytelse i revymiljøet. Men vi arrangerte skolerevyer på Høylandet også, og det var veldig gøy, sier han.

– Hvordan ligger dere an med russerevyen?

– Vi har kommet godt i gang med skrivinga. Jeg tror det kan bli veldig bra, sier han.

Endre er født i Bodø, men flyttet til Høylandet som seksåring.

– Jeg begynte i 2. klasse på Høylandet skole. Jeg husker ikke så mye av det, annet enn at jeg syntes det var mye mindre og alt ble plutselig mye nærmere.

Liker nærmiljøet

12 år senere er det nærheten blant befolkninga i Høylandet som gjør at Endre en dag har lyst til å reise tilbake.

– Jeg er ganske bestemt på at jeg skal ut en periode. Jeg vil først til militæret.

– Grunnen til at jeg vil tilbake til Namdalen er de fine nærmiljøene vi har. Jeg vil bo et sted der folk kjenner hverandre, og at det er mulig å bli sett. Blir man sett er det lettere å få gjennomført ting. Jeg har et inntrykk av at man forsvinner litt i de større byene sier russepresidenten, som også er medlem i Høylandet ungdomsråd.

Opptatt ung mann

På fritida gjør ikke Endre så veldig mye – men i rettferdighetens navn har han ikke så mye fritid.

– Det er mye å gjøre på siste året videregående. Både med fag og russerevy. Jeg spiller også litt fotball iblant, sier han.

– Hva er Namdalens fineste plass?

– Det er Høylandet. Der har vi mange fine fjell- og skogområder. Jeg kan ikke skryte på meg å være så veldig mye i fjellet for tida, men familien vår har en hytte der oppe som jeg har tilbrakt mye tid i, forteller Endre.