Velkommen til sorteringssamfunnet

Noen ganger lurer jeg på om det er kun meg som irriterer meg over emballasjen vi drasser med oss heim, bare for å rive den av og slenge den i søpla – unnskyld sortere den til avfallsgjenvinning. Smak på ordet.

– Pappa, hvor skal denne?

Ungene tør ikke nærme seg familiens «avfallshåndteringsanlegg» uten guiding – noen sjekker søpla vår for å se om rett avfall er på rett sted. Velkommen til sorterings- samfunnet.

Ute ved garasjeveggen står «blådunken» fra MNA – 240 liter med beintråkka pizzaesker og cornflakesbokser på størrelse med studenthybler.

– Pappa, hvorfor er boksen så stor når det er så lite oppi, lurte niåringen på. Han fortjente et ordentlig svar – fordi kampen om kundene og hyllemeterne krever mye volum for å fortrenge andre.

For snart 20 år siden (1998) etablerte man Næringslivets emballasjeoptimeringskomite – NOK. Hvis formål er: «Kontinuerlige forbedringer av emballasjen i hele verdikjeden som opprettholder tilstrekkelig beskyttelse av den emballerte varen med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning og høyest mulig grad av material- og energigjenvinning.»

Balle Klorin skaffet seg tydeligvis en ny jobb, og jeg er sterkt tvilende til at det har virket, basert på hvor mye jeg og alle andre sorterer ukentlig. Sjekk tallene til MNA.

De grønne plastsekkene tar form som badeballer og vi produserer enkelt to sekker mellom hver henting.

Og det er egentlig fint lite her i verden som får meg så grinete som plastemballasje det er umulig å åpne uten fagbrev og en velfylt verktøykasse. Bare se hvordan «made in China» pakker inn leker. Vekta av plast- emballasjen er ti ganger høyere enn den fargerike figuren inni som alle småjenter bare må ha. Og hvor mange ekstra kon- teinere må fraktes på skip som brenner tungolje for å flytte all plasten hit?

Kjære NOK, skaff dere et kontor i Kina snarest. Timinga er god nå som jula står for døra, vi skal bare få unna varehandelens kjøpe- og emballasjefester Halloween og Black Friday først.

Komiteen skal få en ide helt gratis, uten innpakning: Hadde det kanskje vært en ide å rett og slett kutte ut emballasje på en del produkter. 2 for 1 må jo ikke surres i ekstra plast. Det er vel bare å ta to enkle i hylla?