Britt skal slå billigkjedene

NAMSOS: – Ideen bak Lavpriskurven er å tilby kunder ekstremt lave priser, sier Jarl Andreassen, som gjennom Namsosjarlen har inngått en franchiseavtale med Northglobe AS om drift av butikkonseptet i Namsos.

Snacks og tørkerull

– Hvilke varer vil dere tilby?

– Det er varer i alle dagligvarebransjens hovedkategorier, som snacks, søtsaker, såpe, vaskemiddel, kaffe, tørkeruller, og den lange lista fortsetter, sier Britt Helen Følstad, datter av Jarl Andreassen, som blir butikksjef.

Siden begynnelsen av september har det vært hektisk aktivitet i de nye lokalene i Alcaden.

– Vi har jobbet på spreng med å fylle den 300 kvadratmeter store butikken til åpninga i begynnelsen av november, sier Britt Helen Følstad.

– Hva skiller dere fra andre lavprisbutikker?

– Pris. Vi skal være billigst, fastslår Andreassen.

Northglobe AS er et selskap som kjøper produkter som av flere grunner ikke selges gjennom den tradisjonelle vegen i dagligvarebutikker.

Nye varer hver uke

– Dette kan være produkter med designendringer, overskudd, best før, med mer. I stedet for at varer blir destruert, vil vi hjelpe til og få solgt dette med redusert pris, sier Andreassen.

Butikken skal ifølge franchisetakeren ha tilgang på nye varer hver eneste uke.

– Det gjør alltid et besøk i vår butikk spennende, sier Følstad.