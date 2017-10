Politiet har rykket ut to ganger på grunn av meldinger om feststøy i Nord-Trøndelag natt til fredag.

Det ene tilfellet var høy musikk fra en leilighet på Stjørdal. Politiet rykket ut for å gi et pålegg om at vedkommede skulle være stille fram til 08.00.

Den andre klagen var rettet mot en bolig i Levanger. Da politiet ankom stedet var det stille i huset.