Stille natt i Namdalen

Politiet har ingenting nytt å melde fra Namdalen fredag morgen.

Trafikkmeldinger i Namdalen

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at det er er manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid på E6 ved Åsmulen like nord for Trones. Trafikkmeldingen gjelder fram til 31. oktober.

Mølleviktunnelen like ved på fv.17 ved fergeleiet på Holm er fortsatt nattestengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det er mulig å kjøre gjennom tunnelen klokka 01.00, 05.00 og 06.05 mandag til fredag og 01.00 og 05.00 lørdag og søndag. På dagtid kan den også bli stengt i perioder på inntil en time, men åpnes 20 minutter før fergeavgang.

Det er også redusert framkommelig på fv. 17 ved Sjøåsen mandag til fredag mellom klokka 07.00 og 18.00.

På fylkesveg 17 ved Bogan på strekninga mellom Namsos og Kolbotnet er det lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t alle dager fra 07.00 og 19.00. Det gjelder fram til 31. oktober.

Været

De fleste steder i Namdalen vil i dag få sol og lave temperaturer. I ytre og midtre deler av Namdalen vil temperaturen ligge på rundt fem grader, mens innlandet vil få temperaturer under null grader.

Slik er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag: Søraustleg bris, stiv kuling utsette stader. Lettskya opphaldsver.

Nyheter

I dagens NA kan du lese om Rema-toppen Ole Robert Reitans besøk i Namsos.

Les også at Hundseth Mølle satser på produksjon igjen til neste uke, og at hurtigmatkjeden Big Bite vil etablere seg i Namsos.

Heder til lekværing i Yrkes-VM Men Torkil S. Helmersen nådde ikke opp til pallen.