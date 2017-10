Fire personer til sykehus etter trafikkulykke

Klokka 02.04 natt til lørdag rykket politiet ut til en trafikkulykke på fylkesveg 17 i Høylandet kommune.

Politiet skriver at bilen skal ha kjørt ut i en skarp høyrekurve på glatt vegbane. Politiets operasjonsleder bekrefter overfor Adressa at bilen skal ha hatt vinterdekk, og at det er svært glatt på stedet.

Ifølge operasjonsleder Frank Brevik fremsto de to voksne som uskadd, mens barna skal være lettere skadet.