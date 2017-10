Mann i 80-åra fraktet til sykehus etter utforkjøring

TERRÅK: Politiet sendte ut en patrulje men snudde undervegs, da helsevesenet varslet at de hadde kontroll over situasjonen. Utforkjøringa skal ha skjedd like etter klokka 13 lørdag.

– Det var to personer i bilen. Sjåføren – en kvinne i 50-åra – slapp uskadd fra hendelsen, mens en mann i 80-åra er fraktet til Sykehuset Namsos,sier operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt.

Politiet kjenner ikke til hendelsesforløpet, men opplyser om at det er svært glatt på stedet. Skadeomfanget på mannen er foreløpig ukjent.