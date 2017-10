Namsos tapte opprykkskampen

TRONDHEIM: For å rykke opp måtte Namsos slå sin motstander NTNUI. I tillegg var NIL avhengig av hjelp fra Trygg/Lade i kampen mot Levanger 2 som ble spilt på samme idrettsanlegg lørdag kveld. Med ett eller tre poeng for Trygg/Lade, og full pott for NIL hadde Namsos kunne feire opprykk. Men Levanger 2 ville det annerledes.

Det begynte bra for blåtrøyene, som ledet 1-0 etter halvspilt kamp. I det andre oppgjøret var det til pause målløst, og NIL hadde overtaket med tanke på opprykk. Bare minutter ut i andre omgang begynte Levanger 2 å score mål, og ledet 2-0 over Trygg/Lade etter halvspilt andre omgang.

Samtidig pådro Namsos seg et rødt kort, og måtte fullføre kampen med 10 mann. Da snudde matchen, og NTNUI vant til slutt 2-1 mot Namsos.

Trygg/Lade reduserte imidlertid til 2-1 i det andre oppgjøret. Det betø lite, for Levanger ble til slutt vinneren i opprykksstriden i 4. div. avd. 1.

Slik var kampen:

• NTNUI – Namsos (2-1) Slutt

16.06: Kampen er i gang.

4. min: Kjempesjanse for NIL. Jonas Nordli alene med keeper, som redder med foten! Fortsatt 0-0 i begge kampene.

7. min: NTNUI ypper seg, men Novak redder enkelt. Fortsatt 0-0.

10. min: Jevnspilt. NTNUI har en del gode tekniske spillere, men NIL har vært nærmest scoring. 0-0 i begge kamper ennå.

22. min: Corner for NTNUI. Innoverskrudd, Novak bokser ut.

24 min: Heimelaget roper på straffe, men dommeren vender det døve øret til.

26. min: NTNUI har overtatt kommandoen i kampen. Skummelt frispark som NIL klarerer.

28 min: NIL er på hælene. Sliter med å holde på ballen. NTNUI nærmer seg scoring.

30. min: 0-0 etter en halvtimes spill.

31. min: NIL scorer! Jonas B. Nordli lobber inn 1-0!!!! Dermed er det NIL som sitter i førersetet med tanke på opprykk.

35 min: NTNUI har fortsatt ballen mest og trykker NIL bakover.

38. min: NTNUI med langskudd som stryker på utsiden av stolpen. Fortsatt 1-0 til NIL.

45. min: Corner NTNUI - ny innoverskrudd. Skummelt, men NIL redder på strek.

45. Pause: NIL leder 1-0!

Pauserapport: Da er vi halvvegs i dramaet. NIL har hånden på opprykksbilletten, men lever farlig. NTNUI har hatt det spillemessige overtaket, uten å skape mange store sjanser. Fra Trygg/Lade - Levanger meldes det om gå sjanser og stillingskrig. Det spørs om Levanger putter innpå noen skarpskodde innbyttere med 1. divisjonserfaring i jakta på scoring etter pause.

45. min: Kampen er i gang. Levanger har scoret, og NIL har nå mistet overtaket i opprykksstriden.

55. min: Namsos leder fortsatt 1-0.

60. min: NIL leder fortsatt 1-0, men Levanger 2 har økt til 2-0. Dermed ligger de best an til opprykk.

62. min: NIL-bytte: Ruben Alte ut, Markus Kjølstad inn.

65. min: NIL-keeper Novak blir utvist! Feller en motstander som bakerste mann. Frispark til NTNUI. Scott Brecke inn som keeper. Målscorer Nordli ofres.

74. min: NIL nær 2-0 på knallhardt frispark fra Kristian Dahl Fossum.

75. min: NTNUI utlignet til 1-1. Da blir det vanskelig for NIL.

77. min: Ikke noe å si på utligningsmålet - heimelaget har hatt ballen mye. Men NIL trykker på og er nær 2-1 etter nytt skudd fra kaptein Fossum. Trygg/Lade har nå redusert til 1-2. Men må score en gang til for å hjelpe NIL.

85 min: NIL satser alt de har framover i jakt på seier. Nå har de satt inn Bjarne Falch Skaret. I oppgjøret mellom Levanger 2 og Trygg/Lade er det lagt til 4 minutter.

87. min: NTNUI går opp i ledelsen til 2-1. Nå er det game over for NIL..

90. min: Det endte med 2-1 seier til NTNUI. Namsos må nå belage seg på en ny sesong i 4. divisjon.

• Trygg/Lade – Levanger 2 (1-2) Slutt.

16.00: Kampen er i gang.

22. min: Gult kort til en levangerspiller. Mange tøffe taklinger, men stillingskrig og lite sjanser. Fortsatt 0-0.

36. min: Stadig 0-0.

45. min: Pause.

45. min: Kampen er i gang.

48 min Levanger scorer.

65 min: Levanger har økt til 2-0.

Trygg/Lade har redusert til 2-1.

90 min: 4 minutter lagt til.

90 min: Levanger 2 gikk seirende ut av opprykksstriden. Nå venter 3. divisjon.

Slik startet NIL

NIL må klare seg uten Mats Romsdalen (bortreist), Fabian K. Langås (syk) og toppscorer Kay Rune Edvardsen (skadet) mot NTNUI i dag.

De stiller med følgende fra start: Andrej Novak, Tomas Pettersen, Stian Olsson, Lars M. Holten, Tord Joten, Tobias Ø. Alstad, Kristian D. Fossum, Ruben Alte, Krzysztof Suchecki og Jonas B. Nordli. På benken: Scott Brecke, Emanuel Vladic, Markus Kjølstad, Lars Erik Storøy og Bjarne F. Skaret.

Må vinne

Før siste serierunde topper Levanger 2 tabellen med 47 poeng.

Rett bak følger Namsos med 46 poeng og Trygg/Lade med 45 poeng.

– Tida er inne for opprykk Jonas Lian Hansen tror NIL fotball som klubb er klare for 3. divisjonsspill og alt det innebærer.

Det betyr at alle tre lag kan ende opp som seriemestre og sikre seg en plass i neste års 3. divisjon.

Det er mange mulige scenario foran opprykksdramaet, men Namsos må uansett vinne sin kamp mot NTNUI.

Det blir ikke lett, ettersom studentlaget er et utpreget hjemmelag: Av 10 hjemmekamper har kun én endt med tap denne sesongen.

Hvis NIL gjør jobben, er de avhengig av hjelp fra Trygg/Lade. De må enten slå Levanger 2 eller spille uavgjort.

Levanger kan gjøre det selv

Motivasjonen er i hvert fall god for trondheimslaget, som for øvrig har tre namsosinger i stallen: Vinner Trygg/Lade mens Namsos kun greier uavgjort eller taper; ja, da er det de som rykker opp.

Men det er Levanger 2 som uansett har alt i egne hender: Med seier kan de juble for opprykk.

Begge kampene spilles på idrettsanlegget på Lade – og der er også NA på plass. Vi holder dere oppdatert på utviklinga i begge oppgjørene og oppsummerer dramaet etterpå – følg med!