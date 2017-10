Nysæter knallet til med ny proffseier

STOKKE: I første runde måtte Simen Nysæter tåle noen smeller mot tyskeren. Men fra andre runde og utover hadde han god kontroll.

I tredje runde var det like før namsosingen slo knockut på Baran, da han dro til med et saftig høyreslag, foran et entusiastisk publikum i Stokke

– Nærmere nedslagning enn det kommer man nesten ikke, sa Viasats kommentator etter Nysæters framstøt i tredje runde.

Varmer opp for Brækhus Namsosbokseren Simen Nysæter varmer opp før mesterkampen mellom Cecilia Brækhus og svenske Mikaela Laurén i kveld.

Fjerde, femte og sjette runde gikk også til Simen Nysæter som jublet vilt før dommeren kåret han som vinner.

– Jeg har en reservetank for å flekse bicepsen, uttalte en glad Simen Nysæter etter seieren før han ga sitt utrop til fansen som holdt det gående gjennom hele kampen.

– Du liker å være tidlig ferdig på jobb du også, ikke sant? svarte Nysæter på spørsmål om han ville ha tyskeren i bakken så tidlig som mulig.

Dermed har Nysæter vunnet to proffkamper av to mulige!