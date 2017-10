Fra guttejente til ballerina

Om du lurer på hva kvinner i starten av 20-åra bosatt i Namsos gjør om dagene, kan Maren fortelle at i alle fall hennes gjeng jobber. Mye. Selv har hun tre jobber, og trives med det.

– Det blir lange dager, og det er et puslespill som skal gå opp. Heldigvis har jeg flinke og snille arbeidsgivere som gjør det mulig. Når jeg kommer heim er sofaen fristende.

Arbeidsjern

Mange av vennene hennes har nå flyttet ut, og for dem som er igjen er det jobbing som preger store deler av uka.

– I likhet med meg arbeider vennene mine en god del, men vi prøver å samles av og til for å være sammen, sier hun.

Lørdag skulle gjengen til Kalvøya på Bangsund for å lufte hundene.

– Man må nok være en litt rolig 20-åring for å bo her. Jeg har ikke behov for at det skal skje massevis av ting hele tida, smiler hun.

Fra guttejente til dans

Maren vokste opp på Gullvikmoen i Namsos, og i perioden like før hun begynte på skolen var hun ofte å se med gutta i nabolaget.

– Jeg var en guttejente. Likte ikke kjole noe særlig, og begynte ikke å bruke det før mamma tvang med til å gjøre det. Jeg ville heller klatre i trær, leke med biler og herje i skogen, sier hun og ler.

Da hun begynte på skolen var det dans som ble hennes greie. Først i leikarringen, så på kulturskolen, før hun tok valget å begynne på Musikk, Dans og Drama på Olav Duun videregående skole.

– Jeg likte tanken med å ha dansetime mellom de vanlige fagene. Vi hadde det veldig fint på skolen, og var en sammenspleiset gjeng – også på tvers av klassene.

Etter videregående begynte hun å jobbe med Ullvaren Café, før det ballet på seg med jobb på både bokhandleren Norli og jobb i barnehage.

– Jeg trives veldig godt med å jobbe. Det hender det blir noen tolvtimersdager, sier hun.

– Kunne du tenkt deg å flytte fra Namsos?

– Jo, jeg har tenkt på det. Men det er mest for å få et avbrekk for å komme tilbake senere. Jeg vil at ungene mine skal vokse opp i denne byen.

Trives på Lauvsnes

Hun mener samholdet og folkeligheten oss namdalinger imellom skaper et trivelig sted å bo.

– Jeg tror et miljø der gamle, voksne, ungdom og barn omgåas hverandre skaper gode ting. Vi er snille mot hverandre. Vi er alle sammen jordnære, og det er trygt og godt å bo her.

– Hva gjør deg til en stolt namdaling?

– Vi har fin natur, og vi har fine folk. Hva er det ikke å være stolt av?

– Hva er Namdalens fineste plass?

– Lauvsnes! Slekta mi på farssida er derfra og jeg har en venninne som har hytte på Lauvøya. Der er vi ofte, både på sommer og vinterstid.